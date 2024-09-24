Объявлены имена лучших российских менеджеров

В Москве на площадке Цифрового делового пространства представлен рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», который в 25-й раз организует Ассоциация менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ».

© пресс-служба Ассоциации менеджеров

В этом году имена лучших управленцев страны опубликованы на страницах рейтинга в 18 функциональных и 22 отраслевых направлениях, среди новых номинаций — «Директор по кибербезопасности» и «Директор по внутрикорпоративным коммуникациям».

«Сегодня вместе с вами мы открыли еще одну новую главу в истории нашего многолетнего проекта — опубликован 25-й юбилейный рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров". За 25 лет он стал источником вдохновения и примером для многих. И сегодня в "ТОП-1000" мы снова представим новые имена, яркие истории успеха, инновационные подходы и лучшие практики в менеджменте», — заявил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

По его словам, самый ожидаемый бизнес-рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» является не только эффективной системой оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена, но и аналитическим инструментом.

«Статистические данные позволяют выявлять актуальные тренды и трансформационные процессы в российском бизнесе. Так, на примере рейтинга этого года наибольшие изменения произошли в составе номинаций "Директор по развитию" — +70 процентов новых участников, "Директор по цифровой трансформации" (+67,5 процента), "Директор по маркетингу" (+62 процента), что говорит о продолжении поиска российским бизнесом новых путей адаптации к текущим экономическим реалиям», — добавил Зеленин.

Отмечается, что больше всего новых имен топ-менеджеров в таких отраслях, как лесная и лесоперерабатывающая промышленность (+66,7 процента новых участников), машиностроение (+68 процентов), химическая промышленность (+66,7 процентов), информационные технологии (+62,5 процента), онлайн-платформы (65,2 процента).

Эти цифры, по словам Дмитрия Зеленина, указывают на то, что данные отрасли и направления сегодня активно развиваются и пополняются новыми управленческими кадрами.

В рамках дискуссии исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев представил результаты последнего исследования Ассоциации менеджеров и Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Будущее управленческих профессий», на основании которых был сформирован социально-демографический портрет современного управленца. В исследовании приняло участие более 300 топ-менеджеров из разных сфер бизнеса, кандидатов рейтинга 2024 года.

«Практически все участники рейтинга имеют высшее образование (94 процента). Более того, руководители компаний часто получают ученую степень, имеют два и более высших образования, что является несомненным показателем их стремления к саморазвитию, эрудированности и компетентности. Большая часть топ-менеджеров (69 процентов) состоят в браке. Основное количество участников имеет одного или двоих детей (72 процента)», — отметил Евсеев.

Представляет интерес и гендерный баланс участников рейтинга, с каждым годом в нем все больше женщин. В 2024 году среди лауреатов рейтинга женщин — 44 процента, мужчин — 56 процентов. Для сравнения, десять лет назад, в 2014 году, доля женщин в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров» составляла лишь 28 процентов.

Пресс-конференция Ассоциация менеджеров, приуроченная к выходу рейтинга, прошла на площадке одноименного форума «ТОП-1000. Лидеры эпохи перемен». Ключевой повесткой пленарного заседания форума стала тема — «Лидерство в эпоху перемен». На главной сцене форума прошли выступления в формате TED Talk от опытных бизнес-лидеров, лауреатов рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» и победителей одноименной премии.

Эксперты поделились авторскими подходами к управленческой деятельности, рассказали о собственных победах и неудачах, дали оценку событиям в российской экономике, которые только предстоит переосмыслить.

Параллельно прошли шесть тематических сессий, основанных на актуальных функциональных направлениях рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» по темам: HR, PR, IT, ESG, продажи, маркетинг и других.

Организатор рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» — Ассоциация менеджеров.

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