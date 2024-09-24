Мединский: вскоре время на образование в школах и вузах сократят

Продолжительность образования в российских школах и вузах может сократиться, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет - это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее", - сказал он в ходе встречи с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта "Арктический диалог" в Мурманске.

Мединский выразил мнение, что классическое пяти-шестилетнее образование в вузах в ближайшие десятилетия тоже уйдет в прошлое.