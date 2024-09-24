Россияне стали чаще интересоваться эзотерическими практиками

В 2024 году россияне стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом, прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%, а общее время, проведенное на эзотерических порталах, выросло на 19%. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования компании Yota.

Особенно заметно вырос интерес к нумерологии: число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в 1,5 раза, а потребляемый ими трафик – в 1,7 раза. Тем не менее астрологические ресурсы остаются лидерами среди всех сайтов, посвященных эзотерике, привлекая 50% пользователей этого сегмента и генерируя 43% трафика.

Аналитики Yota также выявили, что среди астрологических сайтов россияне предпочитают ресурсы, специализирующиеся на натальных картах (32% от всех потраченных гигабайт), а не на гороскопах (11%). Сайты про гадания посещают 33% пользователей, обеспечивая 31% трафика, в то время как интересующиеся нумерологией (17% пользователей) генерируют 26% трафика.

Женщины проявляют больший интерес к эзотерике, чем мужчины, составляя 68% пользователей таких ресурсов и обеспечивая 69% трафика. Женская аудитория также демонстрирует наибольший прирост пользователей (+74%) и трафика (+72%) в 2024 году.

Из всех категорий эзотерики мужчины больше всего интересуются гаданиями (34% мужчин), а меньше всего – нумерологией (16%). Женщины, напротив, чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (35%) и реже – на гороскопах (15%).

Больше всего эзотерикой интересуются люди в возрасте 26-45 лет (57% пользователей, 56% трафика), однако самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет (+32% пользователей, +49% трафика) и зумеры 14-20 лет (+27% пользователей и +49% трафика).

Гадания наиболее популярны в Магасе, Магадане и Нальчике, где наибольший расход интернет-трафика на подобных порталах в расчете на пользователя. В то же время гороскопами больше интересуются в Грозном, Белгороде и Йошкар-Оле, натальными картами – в Петропавловске-Камчатском, Кургане и Грозном, а нумерологией – в Магасе, Майкопе и Абакане.