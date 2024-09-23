В Ижевске установили первый в России памятник программистам и котам. Об этом сообщил вице-премьер кабмина Удмуртии Тимур Меджитов в своем Telegram-канале.

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«Скульптура не только подчеркивает значимость профессии программиста, но и подтверждает, что Ижевск и Удмуртия в целом — это регион, ориентированный на стремительное развитие цифровых технологий. Уверен, что скульптура станет еще одной точкой притяжения туристов. Сам в поездках люблю изучать необычные памятники», — рассказал Меджитов.

Памятник программисту и коту установлен и теперь украшает бульвар имени Гоголя.

До этого стало известно, что музей, расположенный в Воронежском заповеднике имени Василия Пескова, может перестать существовать.

Музей Пескова открылся в 2013 году, там хранятся его письма, личные вещи, редкие книги. В заповеднике также установлен единственный в России памятник журналисту. По словам игуменьи, если здание музея освободят, там могут открыть богадельню, воскресную школу, дом для паломников.