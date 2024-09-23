Бакальчук отреагировал на смену фамилии жены

Супруг основательницы Wildberries Владислав Бакальчук шуткой отреагировал на возвращение жены к девичьей фамилии. В своем Telegram-канале он связал действия Татьяны Ким с разводом, отметив, что следующим шагом должно стать переименование компании, а затем смена имиджа.

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Поменять фамилию, поменять название компании, поменять прическу, — перечислил Бакальчук.

Подписчики не оценили юмор Владислава, его пост меньше чем за час собрал почти тысячу дизлайков. При этом одобрительных смайлов в три раза меньше.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Ранее основательница Wildberries объявила о смене фамилии. Она вернула себе девичью фамилию Ким. В пресс-службе объединенной компании Wilberries и Russ подтвердили информацию о смене фамилии основательницей маркетплейса. По их данным, была запущена официальная процедура.

Предпринимательница 30 июля подала в суд иск о разводе с Владиславом Бакальчуком. Предварительное заседание по иску назначено на 16 октября. У супругов семеро детей.

По словам Бакальчука, его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией Russ договорились без него. Он заявил, что несколько раз отвергал предложения по сделке насчет слияния. Он указал, что Леван Мирзоян предлагал ему разные доли в компании, которая была позднее создана.