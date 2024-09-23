Синоптик спрогнозировал заморозки в 24 регионах РФ

В ближайшую ночь в 24 регионах России ожидаются заморозки до минус пяти градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Прайм».

Он уточнил, что заморозки в ближайшую ночь ожидаются в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах, а также на Урале. В Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, республиках Марий-Эл, Чувашия, Мордовия, Башкортостан, Татарстан и Пермском крае температура опустится до минус пяти градусов.

В ЦФО, в том числе в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Смоленской и Тамбовской областях заморозки могут достичь минус четырех градусов, заключил Вильфанд.