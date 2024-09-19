Гипнотизер Анатолий Кашпировский снова начал предлагать исцеление от всех болезней. Как сообщает Telegram-канал Shot, «главный маг СССР» больше не заряжает воду, однако все еще продает «волшебную» соль.

Недавно Кашпировский снова стал активно рекламировать свои услуги. При этом «исцеление» от разных заболеваний проходит почти одинаково. Отличаются лишь фразы мага: желающим похудеть Кашпировский «подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки», а для нормализации сердцебиения — «помогает набрать невидимую высоту». Для восстановления зрения предлагается пять минут с закрытыми глазами слушать песни Александра Малинина: это якобы помогает от близорукости, дальнозоркости и катаракты. Однако для окончательного исцеления следует пройти четыре сеанса подряд.

Откуда на советском телевидении появился Кашпировский

Каждая встреча с Кашпировским стоит от 3,5 тысяч до 9 тысяч рублей. Кроме того, можно получить индивидуальную консультацию за 25 тысяч рублей. На одно из первых мероприятий в Москве пришло около 300 человек. Среди гостей — преимущественно люди старше 40 лет из разных регионов России.

Зарабатывает Кашпировский и с помощью продажи различной атрибутики. Он предлагает купить у него волшебную соль, диски с записями сеансов, флешки с песнями, книги с афоризмами и свои фото.