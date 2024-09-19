В Крыму рассказали о ходе ремонта моста через реку Салгир

В Нижнегорском районе Крыма продолжают ремонтировать мост через реку Салгир на трассе «Таврида — Джанкой — Красноперекопск».

© РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.

Протяжённость моста превышает 46 м.

В настоящее время на объекте производят монтаж опалубки на промежуточную опору для последующего бетонирования.

Все работы должны быть завершены к концу года.

Ранее в Курганской области рассказали о сроках ремонта мостов.