В Крыму рассказали о ходе ремонта моста через реку Салгир
В Нижнегорском районе Крыма продолжают ремонтировать мост через реку Салгир на трассе «Таврида — Джанкой — Красноперекопск».
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.
Протяжённость моста превышает 46 м.
В настоящее время на объекте производят монтаж опалубки на промежуточную опору для последующего бетонирования.
Все работы должны быть завершены к концу года.
Ранее в Курганской области рассказали о сроках ремонта мостов.