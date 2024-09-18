В честь Чилингарова назвали самолет

В честь российского полярника и бывшего депутата Государственной думы Артура Чилингарова был назван пассажирский самолет компании «Ямал». Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

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— Символично, что борт был назван в его честь накануне дня рождения — 25 сентября Артуру Чилингарову исполнилось бы 85 лет, — говорится в сообщении.

По словам чиновника, самолет, названный в честь известного исследователя, уже успешно выполнил свои первые полеты.

1 июня выдающийся полярный исследователь, депутат Госдумы, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни, сообщил Вячеслав Володин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова. По его словам, российский лидер направил телеграмму с соболезнованием родным и близким депутата.

Вице-спикер российского парламента Сергей Неверов указал, что Чилингаров скончался из-за продолжительной тяжелой болезни.