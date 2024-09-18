В России стали брать деньги за срывы свадеб

В России стали набирать популярность предложения расстроить свадьбу. О том, как оказываются подобные услуги, «Коммерсанту» рассказал срыватель свадеб.

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Организатор свадебных скандалов под псевдонимом «Тэдсайд» признался, что вдохновился Эрнесто из Испании, видео которого завирусились в TikToke. В них испанец заявляет, что готов брать деньги за появление на чужой свадьбе и объявление себя любовником невесты. Его услуги стоят 500 евро (50,7 тысячи рублей). Тэдсайд отмечает его организация срыва торжества стоит 30 тысяч рублей.

По словам мужчины, все происходящее на свадьбе предварительно обсуждается с заказчиком. Только он решает, например, будет ли драка. Тэдсайд появляется на церемонии в момент, когда молодожены дают клятвы.

«Если человек не может сказать да, наступает мой выход. Я выступаю в качестве любовника, первой любви, признаюсь в своих чувствах, напоминаю якобы заказчице о чувствах ко мне, начинаются слезы», — объяснил он.

Согласно объявлению, услуги срывателя свадеб актуальны для сомневающихся. Отмечается, что обычно скандалы заказывают девушки. Тэдсайд подчеркнул, что в стоимость его работы также входит утешение той, с кем он «убежал в закат».

Telegram-канал «Моя Москва» нашел другие способы расстроить бракосочетание, продающиеся на различных сервисах. Среди них — подача вместо лимузина катафалка с гробом. Некий Клим предлагает облить гостей одной из сторон бетоном и спеть про них оскорбительные серенады. В объявлениях также можно встретить предложение, которое звучит так: «врываемся толпой на свадьбу голыми и начинаем делать полную дичь».

«Коммерсант» отмечает, что подобные практики могут быть расценены как нарушение неприкосновенности частной жизни. Это преступление влечет за собой штраф до 350 тысяч рублей, в отдельных случаях — лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине безобидная свадебная традиция переросла в жестокую драку, которая попала на видео. На церемонии бракосочетания три женщины подрались из-за букета невесты.