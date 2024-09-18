Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал

Известный советский и российский журналист Владимир Познер назвал преувеличением сообщения о возвращении на Первый канал. Lenta.ru

По словам журналиста, полтора года назад он связался с представителями телеканала и предложил начать съемку документального фильма о Турции. После согласования начались съемки ленты под названием «Турецкая тетрадь». По завершению производства картину должны показать в эфире, однако Познер все еще не получил официального подтверждения этого от Первого канала. «Сказать, что я этим возвращаюсь на Первый канал — это некоторое преувеличение. Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нем», — сказал он. Вечерняя Москва

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что телеведущий Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала» с новым проектом, который называется «Турецкая тетрадь». Газета.Ru