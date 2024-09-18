Симоньян прокомментировала стрельбу возле офиса Wildberries

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала перестрелку у офиса Wildberries в Москве. В своем Telegram-канале она заявила, что это «очень знакомая, но почти забытая» попытка рейдерского захвата.

18 сентября возле офиса маркетплейса на Романовском переулке произошел конфликт со стрельбой. Как сообщали СМИ со ссылкой на оперативные службы, один человек погиб, еще двое получили ранения. Несколько подозреваемых задержаны. Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук назвала произошедшее «неудачной попыткой рейдерского захвата». Ее муж Владислав Бакальчук утверждает, что он вместе со своей командой приехал на деловую встречу и они не были вооружены.

Бакальчук озвучил свою версию инцидента у офиса Wildberries в Москве

«Мне казалось, что споры бизнеса, которые заканчиваются перестрелкой, остались в девяностых. Но сегодня пришлось наблюдать очень знакомую, но почти забытую попытку рейдерского захвата Wildberries», — прокомментировала ситуацию Симоньян.

Журналистка также выразила соболезнования семье погибшего, а также сил пострадавшим в результате происшествия.