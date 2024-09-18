Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев

Корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости Иван Сураев умер после тяжёлой болезни в возрасте 32 лет, сообщает пресс-служба агентства.

«Корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости, Главной дирекции информации медиагруппы «Россия сегодня» Иван Сураев скончался после тяжёлой болезни в ночь на 18 сентября на 33-м году жизни», — говорится в сообщении.

Коллектив агентства выразил соболезнования родным и близким Сураева.

12 сентября на 70-м году жизни умер российский журналист Николай Сванидзе.