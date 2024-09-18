Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве

Telegram-канал Mash сообщает, что актера Станислава Любшина экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. По данным Mash, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

По информации Telegram-канала, у 91-летнего актера диагностировали гипертонический криз. Врачи заявили, что он находится в состоянии средней степени тяжести. Также у Любшина есть симптомы простуды, рассказали источники Mash.

Станислав Любшин служил в «Современнике», театре на Таганке, театре имени Ермоловой, театре на Малой Бронной и МХТ имени Чехова. Он известен по ролям в фильмах «Щит и меч» (разведчик Александр Белов), «Печки-лавочки» (сын профессора Иван), «Кин-дза-дза!» (дядя Вова). Снялся в сериалах «Заколдованный участок», «Великая», «Годунов».

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Осенью 2023 года сообщалось о госпитализации Любшина с подозрением на ишемическую атаку. Позже в пресс-службе МХТ имени Чехова сообщили, что актер чувствует себя хорошо.