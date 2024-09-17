Симоньян высмеяла власти США

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла попытки властей США навязать остальным позицию, враждебную RT. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян прокомментировала заявление спецпосланника и координатора Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймса Рубина о том, что RT желает «выиграть выборы» в Германии, Франции и Аргентине путем подстрекательств и манипуляций.

«(Рубин) переживает, что другие страны не захотят поддерживать санкции против RT, поэтому их надо подтолкнуть... "Помогаем прийти к собственным решениям" — это сильно. Так помогают тем, кого считают умственно неполноценными вообще-то», — написала медиаменеджер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в участии в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран. Он заявил, что якобы получил данные от самих сотрудников RT, исходя из которых следует, что телеканал обладает возможностями для проведения киберопераций.

4 сентября власти США ввели санкции против российских СМИ. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и принадлежащие ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Также санкции были введены против Маргариты Симоньян персонально.