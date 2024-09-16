Внук Никулина высказался о недвижимости отца в Монако

У гендиректора Московского цирка на Цветном бульваре Максима Юрьевича Никулина есть в Монако маленькая квартира, купленная в ипотеку, сказал NEWS.ru его сын, внук известного актера и руководитель пресс-центра Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин. По его словам, у отца нет гражданства иностранного государства, лишь вид на жительство. Как добавил Никулин, их семья никогда не скрывала факт наличия недвижимости за рубежом

Вид на жительство у Максима Юрьевича есть, в Монако, маленькая квартира площадью 30 квадратных метров, купленная в ипотеку, тоже есть, гражданства нет. Практически в любой стране Европы при покупке имущества дают вид на жительство. Никогда Максим Юрьевич это не скрывал, — отметил Никулин.

По словам Юрия, до Монако у Максима Юрьевича был вид на жительство во Франции. Как считает Никулин, разговоры об иностранном имуществе отца возобновились из-за современной повестки.

Сначала был вид на жительство во Франции, недалеко от Парижа, где- то в 40 минутах езды под Парижем, а потом, когда там начали просить, чтобы оплачивали налоги не только в России, но и у них, стало как-то некомфортно. И поступило предложение: «Давайте переезжать». Думаю, что с учетом повестки почему-то это вспомнилось. Потому что у кого-то нет, а у кого-то есть, и вот он ездит во Францию, в Монако, хотя это недружественные страны, и общается с людьми, которые тоже якобы недружественны к нам, по его мнению, — сказал Никулин.

Руководитель пресс-центра Московского цирка Никулина на Цветном бульваре считает, что «наезды» директора Большого Московского цирка и циркового артиста Эдгарда Запашного необоснованны. По мнению Юрия, дрессировщик вспомнил об иностранном имуществе его отца, так как хотел «пропиариться».

Все его наезды высосаны из пальца. Просто очередной инфоповод напомнить, пропариться, сказать, что он молодец, патриот и так далее, — добавил Никулин.

Ранее Юрий высказал мнение, что Запашный хотел подорвать авторитет цирка и их фестиваля, высказываясь в адрес Максима Юрьевича. По словам Никулина, дрессировщик не согласился обсудить тему на дебатах, которые предлагала его семья.