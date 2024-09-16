Люся Чеботина выступила в VEGAS Каширское

Вчера, 15 сентября, состоялось долгожданное событие - концерт звезды российской поп-сцены Люси Чеботиной в ТРК VEGAS Каширское. Более трех тысяч поклонников собрались, чтобы стать свидетелями триумфального выступления молодой артистки.

© Пресс-фото

Открыв концерт хитом «Лучшая подруга», Люся сразу же зарядила публику невероятной энергетикой и драйвом. Зал взорвался аплодисментами, когда она исполнила свои синглы «За бывшего» и «Плакал Голливуд», а также потрясающий кавер на песню «Пошлю его на», ставшие настоящими гимнами для ее фанатов.

© Пресс-фото

На протяжении всего выступления Люся не переставала удивлять и вдохновлять зрителей. Ее вокальное мастерство, харизма, произвели неизгладимое впечатление. А яркие хореографические номера заставили танцевать весь VEGAS, ведь вместе с Люсей на сцене была её команда с Никитой Мусатовым - звездой танцпола во всех социальных сетях. Артистка покорила сердца публики, дав возможность всем почувствовать себя частью ее музыкального шоу.

Кульминацией концерта стало исполнение Люсей песни "Солнце Монако", зрители встретили свою любимую композицию бурными овациями.

© Пресс-фото

Финальные аккорды концерта взорвали зал громкими криками "Браво!" и долгими аплодисментами. Люся Чеботина в очередной раз доказала, что является одним из самых ярких и многообещающих артистов современной российской поп-сцены.

В после концерта, был определен победитель розыгрыша, который проходил с 15 августа в ТРК VEGAS, который выиграл – автомобиль.