«Врачи без границ» уйдут из России

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) прекращает свою деятельность в России после решения Минюста РФ. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте MSF.

«Спустя тридцать два года после начала работы в России организация "Врачи без границ" (MSF) была вынуждена прекратить свою деятельность в стране. В августе этого года мы получили письмо от Министерства юстиции России», — говорится в документе.

В 2023 году Минюст РФ включил в перечень нежелательных неправительственных организаций британский «Институт государственного управления» и немецкий «Форум гражданского общества Россия — ЕС».