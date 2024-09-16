Экс-политик Ирина Хакамада улетела из России. Лайф-коуч рассказала об этом в соцсетях и призналась, что находится в Турции.

«Все. Отдых на неделю. Устала. Живу в гранатовом саду, рай на земле», — отметила знаменитость.

Писательница родилась в Москве. Отец и мать экс-политика познакомились в Хабаровске. Нина Синельникова преподавала там русский и английский языки, а Муцуо Хакамада попал в СССР во время советско-японской войны. Мужчина сидел в плену, после освобождения остался в Хабаровске, а потом переехал с женой в Москву. Писательница подчеркивала в интервью, что ее отец вырос в традиционной японской семье, происходящей из самурайского рода.

У Хакамады двое биологических детей, 45-летний сын Даниил Котляров и 27-летняя дочь Мария Сиротинская, родившаяся с синдромом Дауна. А также бизнесвумен от второго супруга воспитала пасынка, который переехал в США, где занимается IT-бизнесом. Первенец экс-политика уже трижды стал отцом, вместе с семьей он живет в Гонконге, работая в российской компании.