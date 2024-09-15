Мурашко сделал заявление о лекарствах в РФ против Covid

Лекарств от COVID-19 в России достаточно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, они работают. Глава Минздрава указал, что самое главное — при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение.

Мурашко отметил, что в настоящее время идёт подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы.

По последним данным, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 17,3%.