В Петербурге повторно зацвела сирень

В Петербурге снова зацвела сирень. Цветущие кусты очевидцы сняли на видео недалеко от автобусной остановки на площади Победы. Об этом сообщает портал «78». Обычно сирень цветет в Северной столице с середины мая до начала июня, но аномальная жара способствовала повторному появлению бутонов.

В Петербурге с начала сентября стоит летняя погода. Температура в городе значительно превышает климатическую норму: столбики термометров показывают около 25 градусов. Холодать в Северной столице, по прогнозам синоптиков, начнет только в конце следующей недели.