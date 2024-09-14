В МИД призвали россиян задуматься о смысле поездок в Гану

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян задуматься о том, насколько им нужно ехать в страны, которые отказываются выдавать гражданам РФ визы по национальному признаку. Об этом дипломат сказала в эфире ТВЦ.

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Журналист телеканала попросил ее прокомментировать данные о том, что посольство Ганы в Москве прекратило выдачу виз россиянам до октября после получения закрытых инструкций.

Захарова отметила, что на невыдачу виз граждане РФ могут ответить тем, что потратят деньги в другом месте. По ее словам, у них также есть возможность публично выразить свою позицию и нежелание посещать такие государства.