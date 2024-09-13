Симоньян нашла повод для гордости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала новые санкции США против медиагруппы RT. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Симоньян прокомментировала заявление госдепа о том, что RT является причиной, по которой Украину не поддерживают некоторые страны. Редактор назвала это доказательством того, что она «не зря прожила жизнь».

«“Одна из причин, по которой Украина не пользуется такой большой поддержкой в ​​других странах, — это RT” — Госдеп. Я не зря прожила жизнь. Серьезно», — написала она.

Ранее США ввели санкции против Дмитрия Киселева и медиагруппы RT.