Умер пианист Сергей Белоглазов

Пианист, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Белоглазов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил историк культуры Николай Подосокорский.

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«Долгое время он работал профессором кафедры специального фортепиано Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. Известен также как гражданский активист», — написал Подосокорский в своем Telegram-канале. Сергей Белоглазов родился в 1947 году, его отец — композитор Григорий Белоглазов.

Будущий пианист получил музыкальное образование в Московской консерватории. Белоглазов исполнял произведения многих композиторов, в том числе Иоганнеса Брамса, Фредерика Шопена, Сергея Прокофьева. Ранее стало известно о смерти бас-гитариста Херби Флауэрса, музыкант участвовал в записи песен Дэвида Боуи и Элтона Джона, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».