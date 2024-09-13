В Туапсе заметили смерчи на побережье

К побережью Черного моря в городах Туапсе и Ольгинке в Краснодарском крае подбираются смерчи, передает Readovka. По информации издания, местные жители были предупреждены об опасности.

По словам свидетелей, сейчас в Туапсе идет сильный ливень, а местным жителям и отдыхающим объявили о погодном явлении и призвали их быть осторожными на дорогах и в местах, которые может подтопить, и по возможности оставаться в безопасности.

В Краснодарском крае было введено штормовое предупреждение до 14 сентября, и, согласно прогнозу, смерчи появятся и в других прибрежных городах региона.

Ранее четверо подростков в возрасте от 12 до 16 лет сбежали из дома в Ижевске и пытаются добраться на попутном транспорте в Краснодарский край. Россиян, которые видели их, просят позвонить в полицию.

8 сентября три девушки погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Гулькевичском районе Краснодарского края. Водитель легковушки не справилась с управлением и врезалась в дерево, после чего ВАЗ-2115 вспыхнул.

Перед этим под Краснодаром произошла массовая драка местных жителей с «лицами неславянской внешности». По словам очевидцев, в ней участвовало не менее 100–150 человек, в том числе чеченцы и дагестанцы. Утверждается, что потасовка началась после того, как группа мужчин избила молодого человека и девушку.