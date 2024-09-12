«Враги» у гроба Маслякова, ВСУ порвали под Курском: что будет дальше

Визит комиков Азамата Мусагалиева и Гарика Харламова на прощание с Александром Масляковым, несмотря на разногласия с ведущим КВН, начало российской контратаки на Курском направлении, ответ России на возможное решение США разрешить Киеву наносить удары западным оружием вглубь страны — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Харламов и Мусагалиев на прощании с Масляковым

Комики Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов 11 сентября пришли на прощание с Александром Масляковым. Харламов заявил корреспонденту NEWS.ru, что Маслякова нельзя заменить, и Мусагалиев молча кивнул в знак согласия.

«Как можно заменить Маслякова? На мой взгляд, никак. КВН будет продолжаться, потому что это огромное движение, но Александра Васильевича не заменишь», — сообщил Харламов.

Масляков ранее критиковал экс-капитана сборной «Камызяки» Мусагалиева за попытку сделать якобы похожее на КВН шоу. Тогда Масляков заявил комику: «Вы никто, и звать вас никак, и все, что я сделал, это сделал я, а не вы». После этого Мусагалиев не общался с телеведущим и критиковал его сына за «навязанное уважение».

Тем временем Харламова Масляков выгнал из КВН за выступление, не согласованное с ведущим. Основатель игры утверждал, что вместо извинений в его адрес прозвучали «не очень приятные слова».

Церемония прощания с экс-руководителем и многолетним ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым прошла 11 сентября в концертном зале Московского молодежного центра «Планета КВН». Мероприятие стартовало в 10:00 по московскому времени.

Соболезнования в связи со смертью Маслякова принимали его вдова Светлана, сын Александр Масляков — младший, а также 18-летняя внучка Таисия. Скорбящая семья российского телеведущего попала в объективы камер журналистов.

Гражданская панихида не обошлась без скандалов. Так, Таисии стало плохо во время церемонии прощания. Девушка едва не упала перед завершением траурной церемонии, ей на помощь подоспел отец Александр Масляков — младший. На опубликованных кадрах было видно, как ее выводят из зала под руки: сама она была не в силах стоять.

Когда журналисты снимали на кладбище похороны бессменного ведущего КВН, девушка резко их осекла, передавал корреспондент NEWS.ru. Таисия призвала репортеров не забывать, что «у людей горе».

«Мы же просили не снимать, зачем это все? У людей горе! Боженька все видит», — «набросилась» на журналистов Таисия.

Отец девушки попытался успокоить дочь: «Не надо, они же все выложат».

Тем временем народное осуждение не прошло мимо звезды шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой. Артистка столкнулась с критикой из-за прозрачной блузки, в которой она появилась на прощании с Масляковым. Пользователи Сети назвали наряд актрисы вульгарным и неуместным.

«Она красивая. Наряд очень красивый. Но не на похороны же в лифчике!» — отметил один из комментаторов.

Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был бессменным ведущим программы КВН с 1964 по 2022 год. Президент России Владимир Путин назвал Маслякова человеком многогранного таланта. В Международном союзе КВН сообщили, что в клубе теперь не будет постоянного ведущего. Вместо этого на играх планируется их ротация.

Фланги ВСУ под Курском рухнули, ВС РФ идут на Сумы

Российские войска пошли в контратаку на Курском направлении. По данным источников, за два дня ВС РФ вернули под контроль целый ряд населенных пунктов, заставив украинские подразделения бежать с поля боя.

Сообщения о наступлении российской армии в Курской области появились вечером 10 сентября. Telegram-канал «Рыбарь» написал, что ВС РФ пошли в атаку у границы Глушковского и Кореневского районов на линии сел Гордеевка — Снагость.

«К северу от последней российские десантники значительно продвинулись, взяв под контроль подступы к селу и зайдя на его территорию», — сообщили авторы поста. Подтверждения этих данных от Минобороны не появлялось.

На следующий день командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные вернули контроль почти над десятком населенных пунктов Курской области. Он не уточнил их названия, однако рассказал о крупных потерях ВСУ в Кореневском районе.

По данным канала «Военкоры Русской Весны», украинские бойцы были вынуждены бежать из Снагости и Вишневки, а также покинуть поселок 10-й Октябрь, Гордеевку, Викторовку, Бяхово, Комаровку и Шептуховку.

«Апанасовка очищена от врага примерно наполовину», — добавили авторы.

Отмечается, что ВС РФ обрушили левый фланг украинской армии в Курской области.

Министерство обороны РФ в сводке 12 сентября подтвердило, что российские войска за двое суток наступления освободили 10 поселений. В частности, речь идет об Апанасовке, Бяхово, Вишневке, Викторовке, Внезапном, Гордеевке, Краснооктябрьском, Обуховке, Снагости и 10-м Октября.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, контратака российской армии в Курской области была ожидаема. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ВСУ на большинстве участков в этом регионе выдохлись и были вынуждены уйти в оборону.

На фоне начавшегося контрнаступления ВС РФ украинские войска выпустили по приграничью Курской области четыре управляемые авиабомбы за два дня. Глава региона Алексей Смирнов сообщил о перехвате боеприпасов, информации о пострадавших не поступало.

Утром 11 сентября украинские войска пытались пойти в атаку через границу Глушковского района, пишет канал «Два майора». Согласно его сведениям, на участке напротив Павловки (Сумская область) был замечен трал ВСУ, который убирал «зубы дракона» и разминировал местность.

Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка заявляет, что украинское командование перебрасывает к границе подкрепления с Сумщины. По его словам, эти подразделения в среду начали наступать у поселка Новый Путь в 15 км от Глушково. При этом блогер отмечает, что пока противник действует небольшими силами. В МО РФ не подтверждали эту информацию.

По мнению Подоляки, в ближайшее время основные бои развернутся на линии сел Обуховка и Любимовка. Последнее, как утверждает блогер, стало коммуникационным центром всей северо-курской группировки ВСУ, а его утрата будет для украинских войск «настоящей катастрофой».

В Киеве также заявляют о проблемах украинской армии под Курском. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал: «На Курщине начался „контрнаступ“ российских войск. Ситуация сложная, но наши держатся».

Несмотря на активное продвижение ВС РФ, говорить о точных сроках освобождения Курской области пока рано, считает Рожин. Но военный политолог доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Василий Дандыкин предположил, что противник может быть выбит из приграничья уже в обозримом будущем.

«Может, не в ближайшее время, но в краткосрочной перспективе это наступление приведет к полному освобождению наших территорий. Но речь идет не о неделях. Думаю, что в лучшем случае это декабрь», — допустил собеседник NEWS.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что российским войскам необходимо сосредоточить силы и средства для ликвидации группировки ВСУ в приграничье. Он вспомнил освобождение Белоруссии в годы Великой Отечественной войны — на эту операцию у Советской армии ушло два месяца.

«Противник должен быть не вытеснен, а окружен и показательно уничтожен. А так, какие могут быть сроки? Некоторые эксперты говорили, что мы в августе уже закончим конфликт», — подчеркнул он.

Тем временем российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ в Сумской области. МО РФ сообщило, что только за последние сутки были поражены места дислокации иностранных наемников и резервов шести бригад украинской армии и пяти бригад территориальной обороны в 15 населенных пунктах.

Дандыкин отмечает, что российская армия ведет комплексную работу не только по выдавливанию украинских подразделений, но и по уничтожению сил противника на его территории.

«Удары наносятся и по тем подразделениям, которые идут в качестве поддержки ВСУ, по местам скопления техники и боеприпасов, которые должны были попасть на территорию Курской области», — заметил эксперт.

Вторжение ВСУ на территорию России в итоге обернется для них бумерангом, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, российские военные активизируют наступление на северные регионы Украины, в которых ранее не шли боевые действия.

Каким будет ответ на отмашку США по ударам вглубь России

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 11 сентября прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным канала ABC, украинский лидер передал американскому дипломату план потенциального использования дальнобойных ракет для нанесения ударов по России.

Как утверждает ABC, США еще не приняли решения о снятии ограничений на применение оружия. При этом Reuters со ссылкой на слова президента Джо Байдена пишет, что власти США «прорабатывают» этот вопрос.

В свою очередь Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом. Он доложит об итогах переговоров президенту США Джо Байдену.

«Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов. Как я сказал вначале, я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — сказал он.

10 сентября журналистка издания Axios Джулигрейс Бруфке заявила в X (бывший Twitter), что глава Госдепартамента Энтони Блинкен едет в Киев, чтобы лично дать разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

Ранее США обвинили Иран в поставках России баллистических ракет малой дальности. В соцсетях высказали предположение, что таким образом Вашингтон «легализует» разрешение ВСУ бить вглубь России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что на Западе, скорее всего, уже приняли решение по ударам по территории России дальнобойными ракетами.

«Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ просто ведется информационная кампания по формализации уже принятого решения», — указал Дмитрий Песков.

Аналогичное мнение высказал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выразил уверенность, что решение о снятии ограничений на удары вглубь РФ давно принято и сейчас его пытаются оформить в публичном пространстве.

«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято», — отметил дипломат.

Дальность применения ракет ATACMS составляет около 300 км. Также в США рассматривают передачу Украине крылатых ракет AGM-158 JASSM с дальностью до 370 км (у версии JASSM-ER — до 1000 км), а также дополнительные поставки крылатых ракет Storm Shadow / SCALP-EG с дальностью в 550 км.

Telegram-канал Mash сообщил, что 11 сентября в небе над Тульской областью сбили украинскую ракету С-200у.

«Предварительно, ВСУ пытались атаковать ей инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев на фоне процесса по продлению договора о транзите топлива в ЕС, который Киев очень не хочет исполнять, но вынужден из-за давления. По нашей информации, переделанная украинцами советская 10-метровая ракета „Ангара“ упала недалеко от газовой магистрали. Предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших в результате происшествия нет», — сообщил Mash.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее украинские СМИ распространили карты, подготовленные американским изданием Defense Express. На них показаны территории России, до которых могут достать ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS, AGM-158 JASSM и Storm Shadow.

В числе городов, которые окажутся под угрозой: Смоленск, Рославль, Брянск, Орел, Липецк, Воронеж, Курск, Старый Оскол, Ростов-на-Дону, Краснодар, Семишахтинск, а также практически весь Крым.

В зону досягаемости ракет самой большой дальности входит вся территория Москвы (а также Подмосковье до Сергиева Посада и Шатуры), Великие Луки, Торжок, Тверь, Рязань, Тамбов, Тула, Калуга.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале указал, что чем более дальнобойное оружие Запад поставит Украине, тем мощнее придется отвечать России, защищая своих граждан.

«Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности. Своих родителей давно вывез в Израиль, его семья живет в Лондоне. Судьба граждан Украины не волнует», — объявил Володин.

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко отмечает, что у России не так много возможностей перенести конфликт на глобальный уровень.

«У нас экономика, в том числе и ВПК, в значительной степени зависит от международных поставок, в том числе и микроэлектроники. А вот всякие интересные операции на территории той же Великобритании, тех же Соединенных Штатов вполне могут начать происходить, потому что людей найти, которые поставили бы термитный заряд на трубу какого-нибудь нефтепровода на территории Соединенных Штатов, — это легко и непринужденно», — отметил Шлепченко.

Наиболее вероятным вариантом он назвал возобновление ударов по энергетике Украины. Автор Telegram-канала «Старше Эдды» указывает, каким может быть новый удар.