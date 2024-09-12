Умер Николай Сванидзе

Умер тележурналист Николай Сванидзе
В среду вечером скончался известный журналист Николай Сванидзе. Об этом сообщает «МК». Как стало известно, он умер в Москве в своей квартире на улице Маршала Василевского. Ему было 69 лет.
По данным Mash, Сванидзе скончался из-за пневмонии. Как утверждается, тележурналист скончался в присутствии бригады скорой помощи.
«Медики приехали в его квартиру в Москве вчера в 22:30. До этого он также обращался за помощью к врачам, но отказывался от госпитализации. Жаловался на проблемы с дыханием и температуру», - говорится в публикации канала.