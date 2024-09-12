Умер Николай Сванидзе

В среду вечером скончался известный журналист Николай Сванидзе. Об этом сообщает «МК». Как стало известно, он умер в Москве в своей квартире на улице Маршала Василевского. Ему было 69 лет.

По данным Mash, Сванидзе скончался из-за пневмонии. Как утверждается, тележурналист скончался в присутствии бригады скорой помощи.