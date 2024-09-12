Дополнительное образование и спорт станут доступнее

С 1 января 2025 года система соцзаказа может заработать во всех регионах России. Это позволит людям бесплатно пользоваться услугами многих частных организаций, работающих в сферах соцобслуживания, дополнительного образования, спорта, занятости. Работу частников оплатит государство, заключив с ними контракт. Предполагающий это законопроект парламентарии планируют рассмотреть в осеннюю сессию. В среду 11 сентября Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов предложил Совету Думы направить документ для обсуждения в регионы.

Удачный эксперимент

Механизм соцзаказа опробовали в регионах с 2020 по 2024 годы, и эксперимент оказался успешным, говорится на сайте Минфина. Сейчас соцзаказ охватывает девять направлений: социальное обслуживание, содействие занятости, спортивная подготовка, санаторно-курортное лечение, паллиативная помощь, профилактика социально значимых заболеваний, создание благоприятных условий для развития туризма, физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование.

Суть системы в том, что государство на конкурсной основе выбирает НКО и частные компании, субсидирует их, а они оказывают услуги населению бесплатно или с существенными скидками.

Механизм пользуется популярностью. В Минфине подсчитали, что за прошедшие годы доля негосударственных исполнителей, оказывающих бюджетные услуги, выросла в 8 раз, увеличилось и количество регионов, применяющих эту систему — с 16 до 38, а с учетом направления «Дополнительное образование» — до 84. Благодаря соцзаказу к оказанию государственных и муниципальных услуг в 2021 году удалось привлечь 50 негосударственных организаций, в 2022 году — уже 380, и в 2023 году — больше 450, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Обратили в кабмине внимание и на «рост удовлетворенности населения оказываемыми услугами». Социологические методы подтвердили, что «его итоговый уровень составил 91,7 процента».

Теперь Правительство предложило нормы о соцзаказе, которые ранее носили временный характер, применять на постоянной основе. Исполнителей будут определять с помощью конкурса на основании показателей эффективности. Пройти конкурсный отбор смогут зарекомендовавшие себя организации.

Также вводится постоянная норма в закон о физической культуре и спорте, согласно которой организация спортивной подготовки возможна на основании государственного социального заказа, в том числе с применением конкурентных способов отбора исполнителей услуг.

Без вреда и риска

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Парламентской газетой» предположил, что парламентарии поддержат указанную инициативу. Он напомнил, что при обсуждении законопроекта, запустившего эксперимент, шли бурные дискуссии, и ко второму чтению его скорректировали, убрав из него некоторые сферы, чтобы «не навредить и не рисковать».

«В итоге эксперимент был запущен и зарекомендовал себя положительно. Правительство выступило с инициативой распространить этот эксперимент на всю страну. Подчеркиваю, что это касается только некоторых сфер, нормы не касаются, например, сферы культуры, основного образования», — отметил депутат.

Напомним, в июне 2024 года был принят закон, сделавший систему соцзаказа более удобной и доступной. Так, с 2025 года подать заявление и выбрать исполнителя соцзаказа люди смогут на портале госуслуг. Также через портал можно будет пожаловаться на непредоставление услуги или ее оказание в ненадлежащем виде. В Минцифры работают над программным обеспечением для этого.