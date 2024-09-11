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На улице Гагарина спилили деревья

На газоне на четной стороне улицы Гагарина в Калуге остались только пеньки. Лиственницы и ясени, которые на нем росли, спилены. По словам подписчицы губернатора, деревья были здоровыми. «На этом участке спилены сухие деревья, а также деревья, которые мешали проводам», — прокомментировали это сообщение в городской управе Калуги. Ранее было спилено более 40 пораженных узкотелой златкой деревьев в сквере Мира. Вырубка засохших деревьев проводится в рамках контракта, заключенного с компанией, которой предстоит избавить Калугу от сухостоя. В этом году в Калуге планируется спилить около 1,3 тысячи из 6,5 тысячи засохших деревьев.

На улице Гагарина спилили деревья
© Калуга 24
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