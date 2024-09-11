Россиян предупредили о схеме мошенников с QR-кодами

Депутат предупредил о схеме мошенников с QR-кодами
Злоумышленники могут подменять QR-код или присылать его на электронную почту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.
По его словам, так мошенники крадут данные или денежные средства, когда жертва сканирует поддельный QR-код. Тогда вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет потенциальных преступников. Как отмечает парламентарий, также аферисты могут отправлять поддельные QR-коды через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для получения «выигрыша» или скидки. В этом случае жертва попадает на фишинговый сайт, где его данные могут быть украдены.
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«В последние годы все больше распространяются виды мошенничества, в которых задействованы современные технологии и социальные манипуляции. Одним из таких видов мошенничества является дипфейк-мошенничество», — сказал Немкин.
Мошенники создают реалистичные видео и аудио с подменой лиц и голосов, используя их для шантажа, обмана и манипуляций. Это может быть, например, поддельное видеообращение от имени руководителя компании с просьбой перевести деньги или аудиозапись с поддельным голосом близкого человека, «попавшего в беду».