Россиян предупредили о схеме мошенников с QR-кодами

Злоумышленники могут подменять QR-код или присылать его на электронную почту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

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По его словам, так мошенники крадут данные или денежные средства, когда жертва сканирует поддельный QR-код. Тогда вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет потенциальных преступников. Как отмечает парламентарий, также аферисты могут отправлять поддельные QR-коды через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для получения «выигрыша» или скидки. В этом случае жертва попадает на фишинговый сайт, где его данные могут быть украдены.

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«В последние годы все больше распространяются виды мошенничества, в которых задействованы современные технологии и социальные манипуляции. Одним из таких видов мошенничества является дипфейк-мошенничество», — сказал Немкин.

Мошенники создают реалистичные видео и аудио с подменой лиц и голосов, используя их для шантажа, обмана и манипуляций. Это может быть, например, поддельное видеообращение от имени руководителя компании с просьбой перевести деньги или аудиозапись с поддельным голосом близкого человека, «попавшего в беду».