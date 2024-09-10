Умерла актриса Марина Полицеймако

Ушла из жизни заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Ей было 86 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. https://tass.ru/kultura/21822437

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По данным пресс-службы, актриса, которая служила в театре с 1965 года, скончалась сегодня ночью.

«О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно. Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Марии Полицеймако», - говорится в заявлении.

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Артистка в разные годы играла в спектаклях «Горе от ума - Горе уму - Горе ума», «Три сестры», «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Братья Карамазовы» и других постановках театра. Помимо этого сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе в «Глянце» и в сериале «Простые истины».

Марина Полицеймако была замужем за актером театра и кино Семеном Фарадой и родила от него сына.