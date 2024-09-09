Названы самые яркие высказывания Маслякова

В воскресенье, 8 сентября, ушел из жизни российский телеведущий Александр Масляков, мэтр Клуба веселых и находчивых (КВН). За всю свою жизнь он дал множество интервью, в которых сделал большое количество ярких высказываний на различные темы.

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Например, лицо КВН упомянал, как появился на свет, и с каким трудностями столкнулась его семья во время Великой Отечественной войны.

— Отец приехал в Ленинград с Вологодчины, мама — с Новгородчины, из села Зимогорье. Встретились, поженились. Началась война, отец ушел на фронт, а беременная мною матушка вместе с семьей сестры отправилась в эвакуацию на Урал. По дороге остановились в Свердловске, где я и появился на свет. До конца войны жили в Челябинске, пока отец не приехал за нами, — рассказывал телеведущий.

Кроме того, Маслякову часто приходилось говорить о его жене Светлане. С нежностью он называл ее героическим человеком, вспоминал первые годы совместной жизни, когда им приходилось ютится в маленькой квартире вместе с его родителями. Также он благодарил свою супругу за то, что в то непростое время ей удалось найти общий язык с матерью Маслякова.

Ну и конечно главный человек в КВН часто говорил о шутках и юморе.

— Шутим по-разному. Но даже если кто-то считает, что мы плохо живем, шутить нужно все равно хорошо. Чтобы было понятно: раз мы над этим шутим, значит, выход из всего этого есть. Это не полная безнадега, — приводит эти и другие слова Маслякова РБК.