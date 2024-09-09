Умер Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский

Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

— Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Родобольский уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах, встречался со школьниками и студентами, — говорится на официальном сайте аппарата.

Владимир Якушев выразил глубокие соболезнования родным и близким летчика.

Он родился в 1960 году в городе Гродно. Награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени, двумя медалями «За воинскую доблесть». Трижды представлялся к званию Героя Российской Федерации.

Участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершил около 200 боевых вылетов. Также он участвовал в боевых действиях в Чечне. Родобольский создал ряд новых тактических приемов по боевому применению вертолетов в горной местности.