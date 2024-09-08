Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о будущем RT за рубежом.

«Мы как работали, так и будем работать. Нам Родина указаний давать заднюю не давала. Поэтому заднюю мы не даём», — заявила она.

Главред RT подчеркнула: на Западе делали всё для того, чтобы отрезать телеканалу возможность быть нормальной журналистской организацией. Поэтому пришлось «ходить партизанскими тропами», но работа RT продолжается.

«Они за что боролись, на то и напоролись. Если мы им не нравились, когда мы работали прямолинейно, то, когда мы стали работать непрямолинейно, мы им стали не нравиться гораздо больше. Почему? Потому что у нас аудитория стала ещё больше», — рассказала Симоньян.

Она отметила, что на такие действия со стороны Запада нужно обязательно ответить: необходимо отказаться от американских соцсетей и сделать рывок в развитии своих платформ.

Симоньян заявила о намерении подать в суд на Би-би-си

Ранее США ввёл ограничения против RT, медиагруппы «Россия сегодня», Sputnik, Ruptly. Обязали отчитываться о сотрудниках в штате и об имуществе.

6 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT, что обвинения, выдвинутые против RT в США, — это очередное доказательство виновности Вашингтона в нарушении свободы слова.