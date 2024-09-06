Умер бывший главред kommersant.ru

Умер бывший главный редактор Kommersant.ru Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания.

© Lenta.ru

Обстоятельства его смерти не уточняются.

«Он пришел в "Ъ" в 1999 году редактором информцентра и вскоре стал одним из самых незаменимых в редакции людей, автором многочисленных справочников и тестов, рейтингов и обзоров, ярких идей и остроумных шуток», — рассказали в издании о Черникове.

Отмечается, что журналист стал главным редактором сайта kommersant.ru в 2006 году. В 2011 году он ушел из «Ъ» и стал работать над цифровыми проектами в компаниях, специализирующихся на новых технологиях.