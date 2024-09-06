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«У нас много друзей»: кто приехал на ВЭФ-2024

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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Юлия Егорова/Фонд Росконгресс
Основатель, главный исполнительный директор и председатель Ladies in the Frontline (LLOA) Слаузи Зодва Могами перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума — 2024
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Основатель, главный исполнительный директор и председатель Ladies in the Frontline (LLOA) Слаузи Зодва Могами перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума — 2024 
© Sofya Sandurskaya/Софья Сандурск
Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Иван Климычев/Фонд Росконгресс
Стенд центра военно-спортивной подготовки «Воин» на площадке Восточного экономического форума — 2024
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Стенд центра военно-спортивной подготовки «Воин» на площадке Восточного экономического форума — 2024 
© Владимир Смирнов/ТАСС

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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Игорь Родин/Фонд Росконгресс
Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Константин Карпов/Фонд Росконгресс
Халид Машан Аланази, бизнесмен Наваф Альмутаири, представитель Государства Кувейт, генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества и Хоссейн Мохаммад Юнус, исполняющий обязанности главы Торгово-инвестиционной палаты Афганистана на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года
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Халид Машан Аланази, бизнесмен Наваф Альмутаири, представитель Государства Кувейт, генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества и Хоссейн Мохаммад Юнус, исполняющий обязанности главы Торгово-инвестиционной палаты Афганистана на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости
Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Александр Жолобов/Фонд Росконгресс
Доджи Сильвейн Афуа Дит Гиэй, Лига защиты чернокожих африканцев, на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года
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Доджи Сильвейн Афуа Дит Гиэй, Лига защиты чернокожих африканцев, на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года 
© Александр Вильф/РИА Новости

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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Константин Карпов/Фонд Росконгресс
Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Денис Юнцев/Фонд Росконгресс
Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Виталий Аньков/РИА Новости
Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Денис Юнцев/Фонд Росконгресс
Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Константин Карпов/Фонд Росконгресс

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Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Евгений Реутов/Фонд Росконгресс
Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Евгений Реутов/Фонд Росконгресс
Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
17/30
Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Евгений Федосков/Фонд Росконгресс
Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Виталий Аньков/РИА Новости
Церемония вручения памятного подарка Фонду Росконгресс от Государства Кувейт — портрета президента РФ Владимира Путина с соколом работы художника Aseel во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Церемония вручения памятного подарка Фонду Росконгресс от Государства Кувейт — портрета президента РФ Владимира Путина с соколом работы художника Aseel во время Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Первая российская серийная платформа электромобиля «Атом» на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года
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Первая российская серийная платформа электромобиля «Атом» на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участница Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Участница Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года
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Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Хоссейн Мохаммад Юнус, исполняющий обязанности главы Торгово-инвестиционной палаты Афганистана на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года
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Хоссейн Мохаммад Юнус, исполняющий обязанности главы Торгово-инвестиционной палаты Афганистана на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года 
© Александр Вильф/РИА Новости
Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

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Церемония открытия павильонов министерства спорта РФ на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума — 2024
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Церемония открытия павильонов министерства спорта РФ на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума — 2024 
© Владимир Смирнов/ТАСС
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года
26/30
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков на Восточном экономическом форуме, сентябрь 2024 года 
© Александр Вильф/РИА Новости
Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Владимир Смирнов/ТАСС
Стенд центра военно-спортивной подготовки «Воин» на площадке Восточного экономического форума — 2024
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Стенд центра военно-спортивной подготовки «Воин» на площадке Восточного экономического форума — 2024 
© Владимир Смирнов/ТАСС
Участники у стенда Минприроды на площадке Восточного экономического форума — 2024
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Участники у стенда Минприроды на площадке Восточного экономического форума — 2024 
© Владимир Смирнов/ТАСС

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Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года
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Посетители Восточного экономического форума, сентябрь 2024 года 
© Владимир Смирнов/ТАСС

На острове Русский во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум. На мероприятие съехались более 6 тыс. человек из 76 стран. Самые представительные делегации приехали из Китая, Малайзии и Мьянмы. Присутствуют свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний.

Площадку ВЭФ посетили и талибы (организация запрещена в России), неоднократно посещавшие экономические форумы в России, они представляют торгово-промышленную палату Афганистана. Делегация Кувейта подарила Росконгрессу портрет Путина с соколом на плече.

«У нас много друзей, и, конечно, с друзьями хочется, чтобы взаимное движение туристов, товаров, инвестиций было как можно более бесшумным», — заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На сессии с президентом РФ Владимиром Путиным выступил премьер Малайзии Анвар Ибрагим и зампредседателя КНР Хань Чжэн. Участвуют в ВЭФ глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и другие крупные чиновники.

Общество
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Алексей Чекунков
Максим Орешкин
Юрий Ушаков
Сергей Лавров
Владимир Путин
МИД России
Талибан
Кувейт
Мьянма
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Владивосток
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