Шоу, которое склеит разбитые сердца — новинка на «Ю»

Вы расстались, но больше никого так и не встретили? Вы обидели любимого человека так сильно, что пришлось развестись?

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«Бывшие 2.0» – не просто очередное реалити-шоу, а уникальный проект, в котором расставшимся супругам дается второй шанс на то, чтобы восстановить их отношения.

Откровенно и без стеснения разведенные пары расскажут обо всех своих проблемах и попытаются под руководством опытного психолога Михаила Хорса преодолеть недопонимания, накопившиеся обиды и решить конфликты, чтобы снова стать одним целым.

Стоит ли возобновлять отношения с бывшим? Возможно ли «все сначала повторить»? И есть ли у такой истории реальный шанс на хэппи энд? Ответы на эти вопросы зрители узнают в новом реалити на канале «Ю».

Михаил Хорс – клинический психолог, основатель и руководитель «Центра Рациональной психологии». Окончил МГУ и Институт психологии и педагогики. Практик рациональной психологии со стажем более 15 лет.

Член Профессиональной гильдии психологов, лауреат национальной премии «Золотая психея».