Мизулина подала в суд на Дудя* и Лебедева

Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к блогерам Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Артемию Лебедеву в Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе лиги.

"Лига безопасного интернета и Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к иностранному агенту Юрию Дудю и блогеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд города Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Мизулина сообщила в Telegram-канале, что в связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично, организация подаст иск в суд о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя.