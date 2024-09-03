«Прости за плохое». Собчак обратилась к Симоньян

Журналистка Ксения Собчак поблагодарила главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян за «большое сердце» и попросила у нее прощения «за плохое». Об этом Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак отметила, что решила высказаться о Симоньян - человеке, которого она много критиковала - из-за ее хороших поступков. Журналистка заявила, что Симоньян «оказалась рядом в трудный момент», но деталей не привела.

«Вот так бывает. Тот, о ком ты думал хорошо, - поступает плохо. А тот, о ком ты думал плохо, - оказывается настоящим человеком. И когда приходит трудный момент, именно этот человек оказывается рядом. Маргарита Симоньян. Маргарита. Прости за плохое. И спасибо тебе за твое большое сердце.», - написала Собчак.

Ранее СМИ рассказали о деле против несовершеннолетнего, подозреваемого в подготовке покушений на Симоньян и Собчак. Сообщалось, что он признал вину и дал показания о роли других фигурантов дела.

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В ФСБ заявляли, что покушение готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Члены неонацистской группировки, которым СБУ пообещала по 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, занимались разведкой по адресам работы и проживания Собчак и Симоньян, рассказали в спецслужбе.