Топ-10 книг издательства «Эксмо» на ММКЯ 2024

Лимитированное издание Колин Гувер, фэнтезийный хит буктока и другие новинки

© Пресс-служба издательства «Эксмо»

С 4 по 8 сентября состоится Московская Международная Книжная Ярмарка 2024 — главное литературное событие года, которое собирает под одной крышей лучших авторов, издателей и читателей. Обязательным к посещению будет стенд издательства «Эксмо», которое приготовило для вас самые актуальные и долгожданные новинки, которые уже успели завоевать сердца поклонников в России и за ее пределами.

1. Колин Гувер — Все закончится на нас

Колин Гувер – автор, которому читатели доверяют свое сердце. Ее истории доказывают: даже растоптанный цветок однажды может прорасти, чтобы стать ближе к солнцу. «Все закончится на нас» не просто повествует о любви и страданиях. Это история о том, как с головой окунуться в чувства и попытаться из них выбраться, сохранив себя. На ярмарке будет представлено специальное лимитированное издание романа, приуроченное к выходу одноименной экранизации.

2. Ава Хоуп — Драфт

Хлоя была скептична к сказкам о принцессах и благородных принцах. Она не верила в хэппи-энды, пока не встретила Эштона Уильямса. Этот человек стал для нее тем самым рыцарем на белом коне, который освободил ее из лап злого дракона. Их история любви была полна надежд и мечтаний о светлом будущем. Однако спустя время Хлоя поняла, что для истинного счастья ей не нужен принц. Осознав это, она решает выбрать саму себя и свой путь к счастью. "Драфт" – это трогательная история о любви, потерях и обретениях, которая заставляет задуматься о важности самоуважения.

3. Игорь Евдокимов — Тайный архив Корсакова

В этом скрытом от глаз обывателей мире оккультных практик и потусторонних сил главную роль играет Владимир Корсаков — наследник древнего рода, которому поручено бороться со злом и потусторонними силами. "Тайный архив Корсакова" — это невероятное переплетение исторической реальности и мистических декораций, богатых мрачными и завораживающими деталями. Этот роман унесет читателей в незабываемое путешествие по мрачным улочкам Санкт-Петербурга, где рождаются и умирают легенды.

4. Антонина Крейн — Шолох. Витражи лесной столицы

Если вы когда-нибудь хотели оказаться в уютной лесной столице и поучаствовать в магических расследования, сборник рассказов Антонины Крейн – именно то, что вам нужно. В сборнике тринадцать самобытных историй, расширяющих вселенную Шолох, а также уникальная бонусная глава к роману “Улыбнись мне, Артур Эдинброг”. Cozy vibe-повествование вернёт к знакомым местам и вдохновит на прочтение ещё неизвестных романов цикла.

5. Татьяна Корсакова — Марь

Татьяна Корсакова вновь доказывает свой талант новинкой, где мистические элементы переплетаются с интригой и романтикой. "Марь" — это не просто отдых с книгой, а настоящее погружение в атмосферу страха и удивления, где каждый поворот сюжета держит в напряжении. Во мраке болотых путей Стэф и его спутник разгадывают тайны древней фляги, купленной на аукционе, ведя сражение не только с мистическими созданиями, но и со страхами, скрытыми в собственных сердцах. Магия и древние ритуалы, таинственные сигналы из глубины времени и непреодолимый зов приключений уже ждут читателей!

6. Лин Няннан — Небесная собака. Спасение души несчастного. Том 2

Второй том удивительного приключения наследника клана У Чана и его мудрого наставника Го Бохая! У Чан возвращается домой из столицы Лунъюань, стремясь обрести утраченное душевное спокойствие, но мир вокруг него уже не тот. Даже его наставник Го Бохай теряет веру в истинные намерения ученика. В это время все будущие боги должны собраться снова, и перед У Чаном встаёт непростой выбор: довериться ли наставнику или рискнуть потерять все, стремясь к духовным силам на Туманном хребте.

7. Александра Маринина — Шпаргалка для ленивых любителей истории #2. Короли и королевы Франции. 987 - 1498 гг.

Эта книга — не просто набор сухих фактов, а живое, дышащее повествование, наполненное яркими образами и интересными деталями. Александра Маринина с присущим ей легким и остроумным стилем повествует о величественной и насыщенной событиями истории Франции, начиная с Гуго Капета, основателя династии Капетингов, и заканчивая Карлом Восьмым из династии Валуа. Пикантные детали и интриги прилагаются!

8. Шуй Жу Тянь-Эр — Зимняя бегония Импринт: Like Book

Этот роман мгновенно завоевал сердца миллионов читателей не только в Китае, но и по всему миру, став настоящим хитом. Это яркая история любви к искусству, головокружительного таланта, успеха и войны, которая не способна убить огонь в сердцах людей. В антураже пекинской оперы расцветает дружба между артистом и богатым предпринимателем, восхищенным его талантом. Эта книга откроет читателям окно в мир, полный очарования китайской традиционной культуры.

9. Гурав Моханти — Сыны ТьмыИмпринт: Fanzon

Эпическое восточное фэнтези, вдохновлённое "Махабхаратой" и "Песнью льда и пламени"! Республика Матхура на грани уничтожения после жестоких столкновений с Империей Магадха. Лидеры Кришна и Сатьябхама пытаются защитить свои земли и народ, хотя знают, что золото и политические союзы не вечны. Набожные убийцы, обманутые цари и другие персонажи встречаются в мире, где древние боги и пророчества сплетаются в смертельной игре. Кто же станет Сыном Тьмы и изменит судьбу всего мира?

10. Лия Арден — Во главе концаИмпринт: Черным-бело

В этой заключительной части трилогии, которая уже завоевала сердца читателей, Лия Арден доводит напряжение до пика. Приготовьтесь к непростым решениям и неожиданным поворотам судьбы, где каждый шаг полон риска, а каждый выбор — тест на истинные чувства. Кассия готова разгадать тайны Переправы и отыскать закрытые земли Фантаса, в то время как её возлюбленный Микель сталкивается с ужасающими последствиями своего провального плана. Каждый из них уверен в своей правоте, но им суждено столкнуться с тем, что могущественнее богов.