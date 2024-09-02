Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму

Росстандарт утвердил национальный стандарт в отношении школьной формы, он вступает в силу с 1 июля 2025 года, однако до этой даты возможно его досрочное применение, сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)", разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. <…> Национальный стандарт официально вступит в силу с 1 июля 2025 года, при этом до этой даты возможно его досрочное применение", - рассказали в организации.

Как отметили в Роскачестве, новый стандарт распространяется на одежду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. На обувь и спортивную одежду стандарт не распространяется.

В организации добавили, что ГОСТ не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, не устанавливает требования к материалам для изготовления школьной одежды.

Среди основных требований - форма, изготовленная по утвержденному стандарту, должна соответствовать требованиям к некоторым показателям безопасности и качества, например, воздухопроницаемости и износостойкости.

Применение стандарта добровольно. Исполнять требования ГОСТ будут обязаны производители, которые будут наносить на этикетку одежды соответствующую маркировку.

"Утвержденный стандарт нацелен на облегчение выбора школьной формы родителями учащихся, которые при покупке "формы по ГОСТ" будут уверены в качестве и долговечности одежды", - сказал руководитель Роскачества Максим Протасов, слова которого привели в организации.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев также указал, что ГОСТ призван помочь родителям выбрать качественную форму для ребенка.