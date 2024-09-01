Искусственный интеллект начнет проверять ЕГЭ

В России начнут использовать ИИ для проверки частей ЕГЭ

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В России изучат возможность применения искусственного интеллекта (ИИ) для проверки экзаменационных работ на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Кроме того, эксперты рассматривают вариант проведения экзаменов на компьютере. Хотя идея внедрения ИИ пока кажется преждевременной, специалисты планируют разобраться в этом вопросе в ближайшее время.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова отметила, что ИИ уже активно входит в нашу жизнь, но полностью полагаться на него в проверке экзаменационных ответов ещё рано. В ФИПИ ещё не исследовали этот вопрос, но обещают, что в скором времени специалисты займутся его анализом. Также эксперты Рособрнадзора задумались о том, как реализовать экзамены в компьютерном формате, изучая опыт Москвы, где часть предметов уже сдаётся на компьютере.

ЕГЭ в России стартовал в 2001 году, и с тех пор система неоднократно совершенствовалась. Постепенно экзамен стал более защищённым, и задания стали более творческими. Компьютерный формат может сделать экзамен интерактивным и позволить использовать мультимедийные материалы, но пока возникают вопросы о целесообразности применения ИИ для оценки творческих заданий. Специалисты уверены, что для этого нужно серьёзное исследование.