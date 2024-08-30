Сбер подарил челябинцам умный светомузыкальный фонтан

Умный плавающий фонтан появился в Челябинске на реке Миасс. Интерактивный водный комплекс торжественно открыли президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это уже 30-й фонтан, который Сбер подарил российским городам и белорусскому Минску.

Высокотехнологичный фонтанный комплекс, размещенный на понтонах в акватории реки, имеет размеры 90 метров в длину и до 26 метров в ширину. Он выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров и позволяет создавать широкий спектр водных и световых шоу, транслируя видеоконтент на водную гладь — размер водного экрана составляет 10 на 35 метров.

«Челябинск — потрясающий город. Я 6–7 лет назад был здесь, и сегодня я не узнаю Челябинск — он стал значительно краше и привлекательнее. У вас потрясающие город, перспективы и губернатор, с которым нам очень приятно работается в последние годы. И мы начали большое количество проектов, два из которых — «Школу 21» и умный фонтан — сегодня мы дарим вашему городу. Челябинск, в виде этого фонтана прими частичку сердца, частичку любви Сбера!», — отметил Герман Греф. «Дорогие друзья, мы любим нашу Челябинскую область, мы любим наш город Челябинск. Мы хотим, чтобы происходили изменения к лучшему, мы делаем все для этого. Действительно, за последние годы наш город стал краше, обновляются и строятся дороги, благоустраиваются скверы, парки и набережные. Сегодня благодаря Сбербанку, благодаря Герману Оскаровичу, у нас в городе появился замечательный светомузыкальный фонтан. Это не просто украшение города, он будет нести и образовательную функцию. Мы с удовольствием будем гулять и смотреть на него. Желаю всем нам счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего, чтобы счастливых и радостных моментов в нашей жизни было больше. Я считаю, что запуск сегодняшнего фонтана — один из таких моментов. Спасибо всем вам за любовь к нашему городу, за любовь к нашей родной области. Мы будем дальше вместе развивать наш регион и наш Челябинск», — рассказал Алексей Текслер. «У нас в семье есть традиция: каждое воскресенье вместе с детьми идём на набережную. Мы с нетерпением ждали, когда здесь откроется новый современный фонтан. Это настоящий праздник для города — такого в Челябинске ещё не было. Теперь прогулки с семьёй станут ещё приятнее», — отметил житель Челябинска Олег Кузнецов.

Фонтан в Челябинске стал 30-м интерактивным водным комплексом, которые Сбер подарил разным городам. Первый был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны Сбера появились в Петергофе, Ярославле, на курорте «Мрия» в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте, Екатеринбурге, Орле, Смоленске, Пскове и на территории мастерской управления «Сенеж».