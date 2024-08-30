Как это было: 20 лет трагедии в Беслане

1 сентября 2004 года навсегда изменило жизнь Беслана, небольшого города в Северной Осетии - в сентябре 2024-го исполняется 20 лет с момента трагедии. Террористы захватили заложников на школьной линейке и удерживали их почти три дня. В заминированной школе находились 1128 человек, среди которых были дети, их родители и сотрудники школы. Десятки человек погибли и сотни получили ранения.

Хронология событий

Первые сообщения о захвате бесланской школы №1 появились в новостях около половины десятого утра по московскому времени. Террористы приехали к зданию на машинах и в ходе перестрелки убили милиционеров, охранявших здание.

Боевики начали стрелять и приказали всем людям зайти в школу. Многие старшеклассники смогли убежать, но маленькие дети, их родители и часть учителей были загнаны в спортзал.

Около 11:00 террористы начали угрожать взорвать школу и расстрелять заложников в случае штурма. Затем они потребовали переговоров с президентом Северной Осетии Александром Дзасоховым, главой Ингушетии Муратом Зязиковым и детским врачом Леонидом Рошалем.

Примерно в полдень к захваченной школе прибыли Дзасохов и глава правительства республики Михаил Шаталов. Они получили записку с требованием освободить боевиков, 22 июня устроивших нападение в Ингушетии. Позже террористы также потребовали вывода войск из Чечни. Во второй половине дня стало известно, что боевики связаны с Шамилем Басаевым.

Террористы начали расстреливать заложников (в основном, мужчин, которых они опасались) и выбрасывали их тела из окон. Ночью 2 сентября прибывший в Беслан Рошаль вышел на контакт с террористами. К утру боевики заявили об отказе от любых предложений - еды, лекарств, замены детей на взрослых и отвергли гарантии свободного коридора в Чечню. В переговорах с боевиками лицом к лицу принял участие бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Во второй половине дня в результате переговоров удалось освободить группу из 26 женщин с младенцами.

3 сентября в районе школы произошли взрывы и начали звучать автоматные очереди. Около 13:00 снова прогремели взрывы, позже у здания начались ожесточенные бои. Сообщалось, что сработали установленные террористами в спортзале самодельные бомбы, после чего боевики начали паниковать и стрелять. Люди выпрыгивали из окон, убегали, а боевики стреляли в них, прикрываясь детьми. В 13:50 из школы эвакуировали несколько десятков детей, машины скорой помощи начали вывозить раненых. Вскоре после 14:00 почти вся школа находилась под контролем российских силовиков.

Около 15:20 саперы начали обезвреживать многочисленные мины и растяжки, установленные террористами в школе. Позже в здании произошел взрыв и начался сильный пожар, который впоследствии удалось потушить.

В 23:10 власти сообщили, что сопротивление боевиков было подавлено. Около 09:00 5 сентября спасатели завершили работу в Беслане. Жертвами террористической атаки стали 334 человека, в том числе 186 детей, около 800 человек были ранены. Многие пострадавшие впоследствии получили инвалидность. В числе погибших и пострадавших - ученики школы, родители, учителя, сотрудники милиции, ФСБ, МЧС и военные.

Воспоминания выживших

Дзерассе Дзестеловой в момент захвата школы было 12 лет. Она перешла в седьмой класс и впервые отправилась на линейку одна, без мамы. Девушка рассказала ТАСС, что мама тогда не согласилась на ее уговоры идти вместе.

«Я даже обиделась, спрашивала, как же я пойду одна. Слава богу, что мама тогда не согласилась идти со мной», - вспоминала Дзерасса.

По ее словам, подробности утра 1 сентября вспоминаются с трудом.

«Помню, что минут пять только во дворе с девочками постояла, как началось. Я совсем не испугалась - подумала, что это анимация такая, что какой-то военно-патриотический смотр идет», - рассказала девушка.

Георгий Ильин 1 сентября 2004 года перешел во второй класс. На линейке его сопровождали мама, папа, сестра, трехлетний племянник и шестилетняя племянница.

«Мама с папой уехали за пять минут до того, как все началось, поэтому они остались живы. А сестра Лира с племянниками погибла», - рассказал Георгий.

Большинство детей, ставших сиротами из-за теракта, не попали в детские дома - их усыновили родственники. 1 сентября в Беслане каждый год проходит как день скорби. В годовщину трагедии многие бесланские семьи собираются, чтобы почтить память жертв. В школах и общественных центрах проходят памятные мероприятия.

20 августа 2024 года Беслан посетил президент России Владимир Путин. Президент побывал в мемориальном комплексе «Город ангелов», на территории которого похоронены жертвы террористической атаки. Путин возложил цветы к памятнику «Древо скорби», встал перед ним на колени, перекрестился и поцеловал постамент. Также президент посетил саму школу, ставшую мемориальным комплексом.