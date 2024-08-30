Кравцов представил новые учебники истории для 5-9 классов

Министр просвещения Сергей Кравцов представил линейку новых школьных учебников истории для 5-9 классов.

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Их ждали очень давно: на презентации был аншлаг.

История с этими учебниками длится без малого десять лет. Поручение создать единый учебник, где была бы четкая хронология исторических событий и их официальная оценка, дал еще в 2013 году президент Владимир Путин. Тогда, десять лет назад, по школам "ходили" более 50 разных учебников истории. По сути полсотни разных вариантов истории нашей страны.

Теперь долгая работа - были и споры, и обсуждения, работал большой коллектив авторов - завершена. Новые учебники вышли в издательстве "Просвещение".

"Те обещания, которые мы давали по поводу сроков - они исполнены, - заявил Кравцов. - В канун нового учебного года представляем учебник истории для 5-9 классов по всеобщей истории и истории России".

Сергей Кравцов рассказал, что работа над книгами шла ежедневно, 24 на 7.

"Мы постоянно были на связи с авторами, я сам смотрел многие тексты. За основу взяли все лучшее, что было в действующих учебниках", - подчеркнул министр.

С сентября этого года начнется апробация новых учебников в нескольких регионах, после будут внесены уточнения.

"В декабре планируется включить эти государственные учебники в федеральный перечень, чтобы с 1 сентября 2025 года все школы смогли начать по ним учиться".

Важно отметить, что цена на новые учебники с учетом доставки в регионы - 209 рублей. Прежние стоили около тысячи рублей.