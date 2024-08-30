СМИ: актера Бориса Щербакова госпитализировали

Актер Борис Щербаков госпитализирован в отделение кардиологии, у него выявлено нарушение сердечного ритма. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 74-летнего народного артиста много лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз. Кроме того, несколько лет назад ему удалили почку из-за онкологического заболевания, говорится в публикации.

Как отмечается, сейчас Щербаков пожаловался на слабость, одышку, боли в животе и отсутствие аппетита. Врачам удалось стабилизировать его состояние, пишет канал. Кроме того, сообщается, что медики подобрали артисту терапию.

«Через неделю Щербакова выписали с позитивной динамикой под постоянное наблюдение. Ему предстоит соблюдать рекомендации по питанию и нагрузкам», - пишет Mash.

Ранее канал сообщил, что певец Александр Буйнов попал в больницу в связи с рецидивом онкологического заболевания. Отмечалось, что медики выявили у артиста новые опухолевые очаги после удаления новообразования по итогам обследования и гормонального лечения.