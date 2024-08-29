В Нигере может появиться улица Путина

Муниципальные власти Нигера готовы дать название одной из улиц Ниамея или Зиндера в честь президента РФ Владимира Путина в знак благодарности за оказанную поддержку. Об этом ТАСС заявили мэры Ниамея и Зиндера Бубакар Сумана Гаранке и Маман Иссуфу.

"Мы готовы это сделать (назвать улицу в честь Путина - прим. ТАСС). Потому что Россия помогла нам, поддержала наш народ в трудные времена", - заявил Маман Иссуфу.

Мэр столицы африканской страны отметил, что в подведомственном ему городе уже прорабатывается идея создать парк дружбы Нигера и России.

"У нас есть свободная земля для этого проекта, и мы думаем, что построим что-то большое, по образу и подобию России и Нигера", - подчеркнул он.

Ранее представители муниципальных властей страны заявили, что намерены развивать побратимские связи с российскими городами для укрепления сотрудничества.