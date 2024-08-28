Содержание Дурова под стражей могут продлить

Правоохранительные органы Франции могут продлить арест основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову еще на 48 часов, если он отказался предоставить доступ к телефону. Об этом РИА Новости сообщил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

Юрист отметил, что существует процедура, которая называется «дополнительным содержанием под стражей в полиции». Так, если подозреваемый отказывается предоставить доступ к своему телефону, то срок его содержания могут пролонгировать. Однако, по словам адвоката, реализация подобных процедур встречается редко.

«Если Дуров отказался предоставить эти коды, его содержание под стражей в полиции теоретически может быть продлено еще на 24 часа, а затем еще на 24 часа», — сказал Либескинд.

Также адвокат обратил внимание, что в уголовном кодексе Франции существует статья, в рамках которой подозреваемого могут лишить свободы, если он не предоставил доступ к телефону. В таком случае срок наказания составит три года, а также будет наложен штраф в размере 45 тысяч евро.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Во французской полиции заявили Reuters, что основателя мессенджера обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

26 августа во Франции продлили содержание под стражей Дурова. Предприниматель пробудет под арестом до среды, 28 августа.