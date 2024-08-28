В России отметят праздник Успение Богородицы

В России 28 августа православные христиане отметят Успение Пресвятой Богородицы, пишет РИА Новости.

Праздник посвящен успению Божией Матери, когда апостолы, согласно преданию, проповедовавшие в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

В православных храмах накануне Успения Богородицы священнослужители, облаченные в голубые одежды, символизирующие цвета Богородицы, проводят всенощное бдение, а днем — литургию. После службы вокруг храма совершается крестный ход. После этого происходит освящение хлеба из зерна нового урожая.

Успение Пресвятой Богородицы является одним из 12 важнейших после Пасхи праздников в православии. Это непереходящий праздник из числа Двунадесятых церковных праздников, то есть он всегда приходится на одну и ту же дату. Ежегодно Успение Богородицы отмечают после Успенского поста.

В католичестве аналогичный праздник — Успение (Вознесение) Девы Марии — выпадает на 15 августа.