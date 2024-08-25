Мизулина прокомментировала возможное закрытие Telegram

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила в своем канале, что Telegram продолжит работать, несмотря на задержание основателя сервиса Павла Дурова.

Подписчики попросили общественного деятеля прокомментировать ситуацию с Дуровым, а также рассказать о том, что далее будет с Telegram, возможно ли закрытие площадки.

«Крупные ресурсы построены так, что могут работать устойчиво и в ЧС. Другой вопрос, что может потребовать Запад в обмен на свободу заложника», — отметила Мизулина.

Ранее глава Лиги сообщила, что задержание Дурова не стало для нее неожиданностью. Она пояснила, что давно считала: для владельцев Telegram нахождение за пределами России — большой риск.

По ее мнению, задержание также преследовало цель нанесения удара по внутренней криптовалюте платформы TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса.

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За ситуацией, констатировала Мизулина, стоят американцы, которых Telegram в последнее время сильно «напрягает» в плане распространения информации в разных странах.